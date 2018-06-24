ألمانيا تنعش آمالها في التأهل لثاني أدوار مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق المنتخب الألماني فوزاً هاماً على نظيره السويدي 2 -1 على استاد فيشت الأولمبي في سوتشي، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لمونديال روسيا.

تقدم المنتخب السويدي بهدف عن طريق اولا تويفونين في الدقيقة 32 وتعادل ماركو ريوس لألمانيا في الدقيقة 48.

ولكن توني كروس سجل هدف الفوز القاتل لألمانيا حاملة اللقب في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليبقي على أمال ألمانيا في التأهل لدور الـ 16.

ولعب المنتخب الألماني بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 82 بعد طرد جيروم بواتينج لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي وقت سابق اليوم، فازت المكسيك على كوريا الجنوبية 2 -1 لتتصدر المجموعة السادسة بـ 6 نقاط، فيما ظلت كوريا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وحصد الفريق الألماني أول ثلاث نقاط له في المونديال ليتساوى مع المنتخب السويدي.