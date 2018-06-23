جموح المكسيك ينسف أحلام كوريا الجنوبية في المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل :

بات المنتخب المكسيكي، قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الدور الثاني، في كأس العالم لكرة القدم في روسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي، بهدفين لهدف، على إستاد روستوف أرينا، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة للبطولة.

انتهى الشوط الأول، بتقدم المنتخب المكسيكي بهدف سجله كارلوس فيلا، من ضربة جزاء في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني أضاف خافيير هرنانديز "تيتشاريتو" الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وتكفل سون هيونغ مين بتسجيل الهدف الوحيد لكوريا الجنوبية، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.

وبذلك، حقق منتخب المكسيك فوزه الثاني على التوالي، ليتصدر المجموعة السادسة بست نقاط، فيما يتذيل منتخب كوريا الجنوبية الترتيب، من دون نقاط، بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر في المباراة الأولى أمام السويد بهدف دون رد.