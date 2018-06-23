"بارالمبي غرب آسيا" يناقش استعداداته لانتخاب مكتبه التنفيذي

الشارقة 24:

ترأس الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، اجتماعاً لكادر الأمانة العامة للاتحاد، لمناقشة التحضيرات التنظيمية واللوجستية اللازمة، لإنجاح اجتماعات الجمعية العمومية، التي ستعقد في مدينة صلالة العُمانية، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر المقبل.

ووجه رئيس الاتحاد، بتوفير جميع المتطلبات التنظيمية واللوجستية والفنية، التي من شأنها إنجاح الحدث المقام بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية العُمانية، حيث سيتم انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، للدورة 2018-2022، إلى جانب رؤساء اللجان المعاونة.

من جهته، أعلن الأمين العام للاتحاد، أن مكتب الأمانة العامة تسلّم جميع الترشيحات من اللجان البارالمبية الوطنية في دول غرب آسيا، في الموعد المحدد مسبقاً، وأن باب الترشيحات أغلق يوم الخميس الماضي، وأنه سيتم تسليم جميع الترشيحات إلى رئيس اللجنة القانونية لاعتمادها، ثم مخاطبة الدول بقبول ترشيحاتها، والإعلان عنها رسمياً.