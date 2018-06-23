بلجيكا تفوز على تونس وتتأهل إلى دور الـ 16 من المونديال

الشارقة 24 - محمود علي:

سجل روميلو لوكاكو ثاني ثنائية له في نفس العدد من المباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم وأضاف زميله إيدن هازارد هدفين لتتغلب بلجيكا 5-2 على تونس، السبت، ما دفع الفريق لتصدر المجموعة السابعة مؤكداً على مكانته كأحد المرشحين لنيل اللقب.

وبعد أن حققت انتصارين وفارق أهداف يزيد عن ستة أهداف، ضمنت بلجيكا التأهل لدور الـ 16 بشكل كبير.

وستكون بلجيكا مدركة أنها بحاجة لضبط خط دفاعها للتعامل مع تهديد الفرق الكبيرة في البطولة.

وإذا ما خسرت بلجيكا مباراتها الأخيرة أمام إنجلترا التي تملك حالياً ثلاث نقاط وفازت بنما، التي لا تملك أي نقطة، على إنجلترا ثم تونس، فإن الثلاثة سيمتلكون ست نقاط وسيتم تحديد أول فريقين بواسطة فارق الأهداف.

وتملك تونس، التي لم تحصد أي نقطة عقب مباراتين والتي مددت سجلها الذي يشمل عدم الفوز في أي مباراة بكأس العالم على مدار 40 عاماً إلى 13 مباراة، فرصة نظرية للعبور لدور الـ 16 من خلال حصد ثلاث نقاط.