إنجلترا تسعى لخطف بطاقة التأهل للدور الثاني من بوابة بنما

الشارقة 24 - أسعد خليل:

عاد اللاعب ديلي علي إلى التدريبات بعد غياب يومين بسبب إصابة في الفخذ ولكنه من المتوقع أن يغيب عن مواجهة منتخب إنجلترا ضد منتخب بنما في المجموعة السابعة.

ولا بديل أمام المنتخب الإنجليزي سوى الظهور بأفضل مستوياته خاصة في ظل غياب عنصر المفاجأة، على الأرجح، بعد أن تسبب خطأ طفيف خلال تدريبات الفريق في الكشف عن التشكيل الأساسي المحتمل لإنجلترا في المباراة.

فقد كشف ستيف هولاند، المدرب المساعد للمنتخب الإنجليزي، عن طريق الخطأ، عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لمباراته بنما، حينما التقطت صورة له خلال تدريبات الفريق الخميس الماضي وهو يمسك بقائمة تظهر فيها التشكيلة الأساسية للفريق في هذه المباراة المرتقبة.

وطبقاً لما ظهر بالقائمة، ستشهد التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي تغييرات عن التشكيلة، التي خاض بها الفريق مباراته الأولى التي انتهت بالفوز على المنتخب التونسي 2 / 1.

وتتمثل التغييرات في مشاركة ماركوس راشفورد وروبن لوفتس-تشيك بدلا من رحيم ستيرلنج والمصاب ديلي آلي، ضمن الأساسيين.