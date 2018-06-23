روما الإيطالي يتعاقد مع الشاب الهولندي كلويفرت

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل نادي روما الإيطالي نشاطه في سوق الانتقالات الصيفي، حيث تعاقد مع المهاجم الهولندي الشاب جاستن كلويفرت من أياكس الهولندي، لمدة خمسة مواسم.

وكان كلويفرت "19 عاماً"، الصاعد من قطاع الناشئين بنادي أياكس، قد سجل ظهوره الأول بقميص الفريق الأول للنادي الهولندي في يناير 2017، وسجل للفريق 12 هدفاً خلال 44 مباراة بالدوري الإيطالي.

كذلك سجل كلويفرت ظهوره الأول ضمن صفوف المنتخب الهولندي في مارس الماضي، وقد شارك من مقعد البدلاء.

تجدر الإشارة إلى أن كلويفرت هو نجل النجم السابق باتريك كلويفرت الذي صعد أيضاً من قطاع الناشئين بأياكس وتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995، وقد انتقل إلى ميلان قبل أن يقضي 6 أعوام ضمن صفوف برشلونة الإسباني.

وأعلن روما تعاقده أيضاً مع حارس المرمى أنتونيو كيرانتي من بولونيا مقابل أربعة ملايين يورو، بينما تعاقد بولونيا مع الحارس لوكاس سكوروبسكي من روما مقابل 9 ملايين يورو، في صفقة تبادلية.