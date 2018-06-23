شاكيري يقود سويسرا لتخطي صربيا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق منتخب سويسرا فوزاً ثميناً على نظيره الصربي، وبهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم.

المنتخب الصربي افتتح التسجيل أولاً عن طريق ميتروفيتش في الدقيقة 5، وفي الشوط الثاني، أدرك تشاكا التعادل لسويسرا في الدقيقة 52، قبل أن يسجل النجم شاكيري هدف الفوز مع نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وبهذا الفوز، رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 4 نقاط، ليتشارك الصدارة مع البرازيل، ولينعش آماله في التأهل لدور الـ 16، بينما بقي صربيا في المركز الثالث بثلاث نقاط.