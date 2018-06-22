نيجيريا تُصحح مسارها في المونديال بهدفين في شباك آيسلندا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

حقق المنتخب النيجيري فوزاً مهماً على نظيره الآيسلندي، بهدفين نظيفين، على ملعب "فولغوغراد أرينا"، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، لينعش آماله في مواصلة مشواره ببطولة كأس العالم.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم أحرز أحمد موسى هدفي المنتخب النيجيري في الدقيقتين 49 و75، بينما أهدر جيلفي سيجوردسون فرصة التسجيل من ضربة جزاء للمنتخب الآيسلندي في الدقيقة 82 .

وحصد المنتخب النيجيري بذلك، أول ثلاث نقاط له في المجموعة، محتلاً المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الكرواتي، الذي حسم تأهله بالفعل إلى الدور الثاني، إثر تغلبه على نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف نظيفة الخميس.

وجاء فوز نيجيريا الجمعة، ليبقي أيضاً على آمال الأرجنتين في التأهل للدور الثاني من البطولة، حيث يمتلك راقصو التانغو نقطة واحدة، بالتساوي مع المنتخب الآيسلندي.

وتُحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، عبر الجولة الثالثة والأخيرة من مبارياتها، عندما يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والنيجيري على ملعب كريستوفسكي، الثلاثاء المقبل، تزامناً مع مباراة آيسلندا وكرواتيا على ملعب روستوف أرينا.