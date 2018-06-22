البرازيل تنجو من فخ كوستاريكا في المونديال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمكن المنتخب البرازيلي من تحقيق فوز صعب على نظيره الكوستاريكي 2 / 0، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرج، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.

وجاء هدف التقدم للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وسجله كوتينيو، ثم جنى نيمار ثمار تألقه وأضاف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

ورفع المنتخب البرازيلي، الذي تعادل في مباراته الأولى مع سويسرا 1 / 1، رصيده بذلك إلى أربع نقاط محتلاً صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام المنتخب الصربي الذي يلتقي نظيره السويسري اليوم.

بينما تأكد خروج المنتخب الكوستاريكي من الدور الأول حيث ظل بدون رصيد من النقاط، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام صربيا صفر / 1.