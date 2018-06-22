أبرز الهدافين في نهائيات مونديال روسيا حتى الآن

الشارقة 24 – أسعد خليل:

شهد اليوم الثامن من بطولة كأس العالم في روسيا خسارة قاسية للمنتخب الأرجنتيني، لكنه شهد أيضاً دخول النجم مودريتش سباق هدافي البطولة، وفيما يأتي ترتيب الهدافين في كأس العالم في كرة القدم 2018 بعد اختتام مباريات اليوم الثامن:

4 أهداف: كريستيانو رونالدو "البرتغال".

3 أهداف: دينيس تشيريشيف "روسيا"، دييغو كوستا "إسبانيا".

هدفان: رومليو لوكاكو "بلجيكا"، هاري كاين "إنجلترا"، أرتيم دزيوبا "روسيا"، لوكا مودريتش "كرواتيا"، ميلي يديناك "أستراليا".

هدف واحد: ناتشو فرنانديز "إسبانيا"، خوسيه خيمينيز "الأوروغواي"، إيوري غازينسكي "روسيا"، ألكسندر غولوفين "روسيا"، يوسف بولسن "الدنمارك"، ألكسندر كولاروف "صربيا"، هيرفينغ لوسانو "المكسيك"، فيليبي كوتينيو "البرازيل"، ستيفن تسوبر "سويسرا"، أندرياس غرانكفيست "السويد"، درايس مرتنز "بلجيكا"، يويا أوساكو "اليابان"، خوان فرناندو كينتيرو "كولومبيا"، مباي نيانغ "السنغال"، غريغور كريشوفياك "بولندا"، لويس سواريز "الأوروغواي"، كريستيان إريكسن "الدنمارك"، كيليان مبابي "فرنسا"، أنتي ريبيتش "كرواتيا"، ايفان راكيتيتش "كرواتيا"، محمد صلاح "مصر"، سيرخيو أغويرو "الأرجنتين"، ألفريد فينبوغاسون "آيسلندا"، أنطوان غريزمان "فرنسا"، الفرجاني ساسي "تونس"، شينجي كاغاوا "اليابان".

خطأ في مرمى فريقه: عزيز بوحدوز "المغرب"، أوغينيكارو ايتيبو "نيجيري"، عزيز بهيش "أستراليا"، تياغو شيوسيك "السنغال"، أحمد فتحي "مصر".