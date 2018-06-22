الحضور الجماهيري في المونديال الروسي يتجاوز المليون مشجع

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد الاتحاد لدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا سجلت حتى الآن حضور أكثر من مليون مشجع في المدرجات خلال مباريات البطولة.

وأوضح الفيفا في ثامن أيام البطولة، أنه خلال مباراة المنتخبين الدنماركي والأسترالي تجاوز إجمالي عدد المشجعين الذين حضروا مباريات المونديال الجاري المليون مشجع، بنسبة حضور بلغت 97 % من سعة الملاعب التي استضافت هذه المباريات.

ويتعارض هذا العدد المعلن مع المشهد الذي ظهر في مباراة منتخبي مصر وأوروجواي بمدينة إيكاترينبرج، حيث شهد اللقاء العديد من المدرجات الخاوية.

وبلغ حجم مبيعات تذاكر المونديال 6.2 مليون تذكرة.

وخلال مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، بلغ إجمالي عدد الحضور في مباريات البطولة 4.3 مليون مشجع.