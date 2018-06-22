كرواتيا تسحق الأرجنتين بثلاثية في المونديال

الشارقة 24 - أسعد خليل:





تمكن المنتخب الكرواتي من التأهل إلى الدور الثاني، ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، بعدما وجه ضربة موجعة للمنتخب الأرجنتيني وتغلب عليه، بثلاثية نظيفة، على ملعب "نيجني نوفجورود"، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

افتتح أنتي ريبيتش التسجيل لكرواتيا في الدقيقة 53، إثر خطأ فادح من حارس المرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو، ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 81، قبل أن يختتم إيفان راكيتيتش التسجيل بالهدف الثالث لكرواتيا في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى ست نقاط، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الأرجنتين عند نقطة واحدة، متساوياً مع نظيره الآيسلندي الذي يلتقي الجمعة نظيره النيجيري الذي لم يحصد أية نقطة حتى الآن.

وتحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، وكذلك الصدارة من خلال الجولة الثالثة من مبارياتها، حيث يلتقي المنتخبان النيجيري والأرجنتيني، الثلاثاء المقبل، على ملعب كريستوفسكي، تزامناً مع لقاء كرواتيا وآيسلندا على ملعب "روستوف أرينا".