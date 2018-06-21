مصر تُحدد مصير مدرب منتخبها الإثنين المقبل

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد سيتخذ قراره بشأن التمديد أو إنهاء ارتباطه بالأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب، عقب مباراة الفراعنة مع السعودية، ضمن المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم، يوم الإثنين المقبل.

وقال أبو ريدة في تصريحات صحافية: إن "موقف كوبر سيتم مناقشته بعد مباراة السعودية حسب نصوص العقد الحالي"، ونفى وجود أية مشكلات بين اللاعبين والجهاز الفني، مؤكداً أن قرار مشاركة الحارس المخضرم عصام الحضري "45 عاماً"، في المباراة مع السعودية يعود للمدرب.

وتوقع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكون مباراة مصر والسعودية قوية، مرجعاً السبب في النتائج السيئة للمنتخبات العربية بنهائيات روسيا، إلى قلة الخبرة.