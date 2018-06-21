حكم إماراتي يدير مباراة فرنسا وبيرو في المونديال

الشارقة 24 – وام:

تولى الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن، إدارة المباراة التي جرت، يوم الخميس، على ملعب "يكاترينبرغ أرينا" بين المنتخب الفرنسي ونظيره البيروفي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدف واحد مقابل لا شيء، لتتأهل فرنسا بذلك إلى دور الـ 16 .

ويعد الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن، ثاني حكم عربي يدير مباراة في مونديال 2018، بعدما سبقه الحكم البحريني نواف شكر الله، بإدارته لمباراة بولندا والسنغال.

واختارت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم 36 حكماً و63 حكماً مساعداً، يمثلون 46 دولة لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم في روسيا .

وضمت قائمة حكام الساحة الـ36، خمسة حكام عرب هم: الإماراتي محمد عبد الله حسن، والسعودي فهد المرداسي، والمصري جهاد جريشة، والبحريني نواف شكر لله، والجزائري عابد شريف مهدي.