ديوك فرنسا تصيح بوجه بيرو وتتأهل في المونديال

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تمكن المنتخب الفرنسي من بلوغ دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة في روسيا، إثر تغلبه على منتخب بيرو، بهدف دون رد، على ملعب "إيكاترنبيرغ أرينا"، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

سجل النجم كيليان مبابي هدف الفوز لمنتخب الديوك في الدقيقة 34، ليصبح أصغر لاعب يسجل لفرنسا في تاريخ كأس العالم، كما حافظ زميله حارس المرمى هوغو لوريس على شباكه نظيفة، ليكون أفضل احتفال بالمباراة رقم 100 له بقميص المنتخب الفرنسي.

ويدور الصراع على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، بين المنتخبين الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، والأسترالي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة يتيمة.