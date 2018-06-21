أستراليا تؤجل تأهل الدنمارك لدور الـ 16 في المونديال

الشارقة 24 - أسعد خليل :

لم يتمكن المنتخب الدنماركي، من حسم تأهله لدور الـ 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمام نظيره الأسترالي خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال.

تقدم المنتخب الدنماركي بهدف سجله كريستيان إيركسن في الدقيقة السادسة، بينما أحرز هدف التعادل لمنتخب أستراليا ميلي جديناك، في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطة، أمام المنتخب الفرنسي الذي يواجه نظيره منتخب بيرو في وقت لاحق الخميس، فيما حصد المنتخب الأسترالي أول نقطة له، وحل في المركز الثالث.