النجم نيمار يؤكد جاهزيته للقاء كوستاريكا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





عاد نيمار إلى التدريب قبل يومين من مباراة منتخبه البرازيل القادمة مع نظيره الكوستاريكي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وانضم النجم إلى زملائه في المنتخب في حصة مران في سوتشي بعد يوم واحد من خروجه من التدريب، بسبب إصابة في كاحله الأيمن.

ولم تكن أبواب حصة المران البرازيلية مفتوحةً أمام الإعلام، لكن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أكد أن نيمار شارك بشكل طبيعي في نشاط المنتخب.

ونشر الاتحاد صوراً للنجم في التدريب، بما في ذلك إحداها للنجم يركل الكرة باستخدام كاحله الأيمن.

ورغم أن الاتحاد قال إن نيمار يشعر بألم في كاحله منذ تعادل المنتخب مع سويسرا، الأحد 17 يونيو، إلا أنه خفف من وقع الإصابة، وأكد مشاركته في مباراة المنتخب مع كوستاريكا.

يذكر أن البرازيل وسويسرا يحتلان المركز الثاني في المجموعة خلف صربيا، التي هزمت كوستاريكا في مباراتهما الأولى في الكأس.