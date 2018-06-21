منتخب كرواتيا ينهي استعداداته للقاء الأرجنتين في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يأمل المنتخب الكرواتي المحافظة على صدارته للمجموعة الرابعة لمونديال روسيا لعام 2018 وتحقيق نتيجة تمنحه بطاقة التأهل للدور الثاني للبطولة عند مقابلته في نيجني نوفغورد المنتخب الأرجنتيني.

تربعت كرواتيا على صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزها بمباراتها الافتتاحية ضد نيجيريا بهدفين دون مقابل بينما تحتل الأرجنتين المركز الثاني بالاشتراك مع آيسلندا بعد تعادلهما بهدف لكل منتخب.

فشلت كرواتيا منذ احتلالها المركز الثالث في مشاركتها الأولى في نهائيات كأس العالم (مونديال فرنسا لعام 1998) فشلت في التأهل للأدوار الاقصائية لكأس العالم فقد تم إقصائها من الدور الأول في بطولات 2002 و 2006 و 2014، وكانت قد فشلت في التأهل لمونديال جنوب أفريقيا لعام 2010.