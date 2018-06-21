إسبانيا تنعش آمالها في بلوغ دور الـ 16 بكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق منتخب إسبانيا فوزاً مهماً على نظيره الإيراني، بهدف دون رد، لينعش اللاروخا آماله في التأهل لدور الـ 16، ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويدين المنتخب الإسباني بالفضل في تحقيق هذا الفوز، إلى نجمه دييغو كوستا، الذي أحرز هدف اللقاء في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المنتخب الإسباني، الفائز باللقب عام 2010، إلى أربع نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة مع نظيره البرتغالي، الذي تغلب على منتخب المغرب، بهدف دون رد، في وقت سابق الأربعاء بالجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب إيران، الذي يحلم بالتأهل للأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.