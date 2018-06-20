منتخب الديوك يستعد للقاء بيرو في المونديال الخميس

الشارقة 24 - أسعد خليل :

يتأهب المنتخب الفرنسي، لخوض المحطة الثانية في مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، حيث يلتقي منتخب بيرو الخميس، على ملعب "إيكاترنبيرغ أرينا"، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وكان منتخب الديوك، أحد المرشحين للقب، قد استهل مشواره في المونديال بالفوز على نظيره الأسترالي، بهدفين لهدف، السبت الماضي، بينما خسر منتخب بيرو مباراته الأولى أمام نظيره الدنماركي بهدف دون رد.

وفي ظل غياب الفريق، عن المستوى المعهود خلال مباراة أستراليا، يتوقع أن يجري المدرب ديشان العديد من التغييرات في صفوف الديوك، ليظهر المنتخب الفرنسي بوجه مختلف خلال مباراة بيرو.