المغرب يودع كأس العالم بخسارته أمام البرتغال

الشارقة 24- محمود علي:

أحرز كريستيانو رونالدو هدفاً من ضربة رأس، بعد أربع دقائق من البداية، ليقود البرتغال للفوز 1-صفر على المغرب، يوم الأربعاء، ويقترب من التأهل إلى دور 16 لكأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

ورفع رونالدو رصيده إلى أربعة أهداف في البطولة، عندما دخل منطقة الجزاء، ووضع الكرة في شباك المغرب.

وتصدرت البرتغال المجموعة بأربع نقاط، ما يعني أن المغرب، الذي أهدر عدة فرص للتسجيل في الشوط الثاني، بات أول منتخب يودع البطولة عقب خسارته الثانية.

وستلتقي البرتغال، التي تعادلت 3-3 في مباراتها الأولى مع إسبانيا، في مباراتها الأخيرة مع إيران، الإثنين المقبل.