منتخب بيرو يستعد للقاء فرنسا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





واصل منتخب بيرو استعداداته في روسيا لمباراته الهامة أمام نظيره الفرنسي، الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

بيرو قدمت أداءً جيداً في مباراتها الأولى أمام الدنمارك، السبت الماضي، لكنها خسرت بهدف واحد دون رد.

نتيجة المباراة ربما كانت سوف تتغير لو لم يهدر كريستيان كويفا ضربة الجزاء التي نالها الفريق في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

البلدان التقيا من قبل مرة واحدة فقط، وفي مباراة ودية جرت على ملعب الأمراء في فرنسا عام 1982، وكانت الغلبة فيها من نصيب بيرو.

فرنسا التي فازت على أستراليا 2- 1 في الجولة الأولى تتصدر المجموعة بفارق الأهداف من الدنمارك.

وتختتم بيرو، التي تتذيل المجموعة، مشاركتها في دور المجموعات بلقاء أستراليا.