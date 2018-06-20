المنتخب البلجيكي يعلن إلغاء تدريبات الأربعاء في المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تسبب الإجهاد البدني الذي يعاني منع اللاعبون، بإلغاء تدريبات المنتخب البلجيكي، المنافس في كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا.

وأوضح الاتحاد البلجيكي أن روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب منح اللاعبين راحة طوال، الأربعاء، كما ألغي مؤتمراً صحافياً كان مقرراً لاثنين من لاعبي المنتخب.

واستهل المنتخب البلجيكي مشواره في المونديال بالفوز على منتخب بنما 3 / صفر في سوتشي، وقد عاد اللاعبون في مساء اليوم نفسه إلى معسكر الفريق في ديدوفسك بالقرب من العاصمة موسكو، وقد خضعوا للتدريبات، الثلاثاء.

ويخوض المنتخب البلجيكي مباراته الثانية بالمجموعة السابعة، السبت المقبل، أمام نظيره التونسي على ملعب "أتكريت أرينا" في موسكو ، بينما يخوض مباراته الثالثة أمام إنجلترا في 28 يونيو.