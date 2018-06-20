أبناء لاعبي منتخب البرازيل يشاركونهم "التمرين"

الشارقة 24 – رويترز:





في إطار بطولة كأس العالم لكرة القدم، شهدت أسر بعض اللاعبين التدريبات التي يخوضها منتخب البرازيل استعداداً لمواجهة منافسيه في كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ليام (عامان) وهو نجل مارسيلو وسارة (عامان) وهي نجلة كاسيميرو وميجال (3 أعوام) وهو نجل دانيلو انضموا هم الثلاثة إلى المران في نهايته بينما كانت أمهاتهم تشاهدهم من خارج الملعب.

ويستمتع اللاعبون ببعض الوقت مع أسرهم قبل لقائهم كوستا ريكا، الجمعة، ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم.

البرازيل، التي فازت بلقب كأس العالم لكرة القدم 5 مرات، كانت قد تعادلت مع سويسرا 1-1 في المباراة الافتتاحية للمجموعة.

وتأمل البرازيل، التي فازت في 17 من بين 22 مباراة لها تحت قيادة المدرب تيتي، في الارتقاء لمستوى التوقعات باعتبارها من المرشحين لحصد اللقب وذلك عندما تواجه كوستاريكا الجمعة.