ميسي يقود أحلام الأرجنتين أمام كرواتيا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الكثير من الانتقاد بعد أن أهدر ضربة جزاء تسببت في تعادل منتخب بلاده في مباراته الأولى ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، لكن الحال يبدو الآن مختلفاً قبل خوض المباراة الثانية المقررة، الخميس، أمام كرواتيا.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل مع نظيره الأيسلندي 1 / 1 على ملعب "أتكريت أرينا" في العاصمة موسكو في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة، وقد أضاع ميسي على منتخب بلاده فرصة الفوز عندما أهدر ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 64 .

ورغم ذلك، استعاد نجم برشلونة الإسباني توازنه وبات مستعداً ومتحمساً لتحقيق طموح الفريق في الفوز على حساب نظيره الكرواتي في المباراة المقررة، الخميس، على ملعب "نيجني نوفجورود" في افتتاح الجولة الثانية من مباريات المجموعة، حسب ما أكده زميله جابرييل ميركادو.

ولكن في حالة غياب ميسي عن سحره من جديد، لا يزال المنتخب الأرجنتيني يمتلك أداة أخرى تعزز فرصه خلال المباراة الثانية، وتتمثل في تألق النجم سيرجيو أجويرو.

فقد نجح أجويرو في تسجيل هدف التقدم للأرجنتين من تسديدة رائعة في الدقيقة 19 من المباراة الأولى، قبل أن يدرك ألفريد فينبوجاسون التعادل لأيسلندا في الدقيقة 23 .