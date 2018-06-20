أبرز الهدافين في نهائيات كأس العالم في روسيا حتى الآن

الشارقة 24 – أسعد خليل:





عرف اليوم السادس من بطولة كأس العالم في روسيا خسارة قاسية للمنتخب المصري، لكنه شهد أيضاً مشاركة اللاعب الروسي تشيريشيف، للبرتغالي رونالدو في صدارة هدافي البطولة حتى الآن، وفي ما يأتي ترتيب الهدافين في كأس العالم في كرة القدم 2018 بعد اختتام مباريات اليوم السادس:

- 3 أهداف -

كريستيانو رونالدو (البرتغال)

دينيس تشيريشيف (روسيا)

- هدفان -

دييغو كوستا (إسبانيا)

رومليو لوكاكو (بلجيكا)

هاري كاين (إنجلترا)

أرتيم دزيوبا (روسيا)

- هدف واحد -

ناتشو فرنانديز (إسبانيا)، خوسيه خيمينيز (الأوروغواي)، إيوري غازينسكي (روسيا)، ألكسندر غولوفين (روسيا)، يوسف بولسن (الدنمارك)، ألكسندر كولاروف (صربيا)، هيرفينغ لوسانو (المكسيك)، فيليبي كوتينيو (البرازيل)، ستيفن تسوبر (سويسرا)، أندرياس غرانكفيست (السويد)، درايس مرتنز (بلجيكا)، يويا أوساكو (اليابان)، خوان فرناندو كينتيرو (كولومبيا)، مباي نيانغ (السنغال)، غريغور كريشوفياك (بولند).

من ركلة جزاء:

محمد صلاح (مصر)، سيرخيو أغويرو (الأرجنتين)، ألفريد فينبوغاسون (آيسلندا)، انطوان غريزمان (فرنسا)، ميلي يديناك (أستراليا)، لوكا مودريتش (كرواتيا)، الفرجاني ساسي (تونس)، شينجي كاغاوا (اليابان)

- خطأ في مرمى فريقه -

عزيز بوحدوز (المغرب)

أوغينيكارو ايتيبو (نيجيريا)

عزيز بهيش (أستراليا)

تياغو شيوسيك (السنغال)

أحمد فتحي (مصر)