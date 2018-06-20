مصر تخسر أمام روسيا وتمنحها بطاقة التأهل الأولى لدور الـ 16للمونديال

الشارقة 24 - محمود علي:

خسر المنتخب المصري أمام نظيره الروسي بنتيجة 3-1 ليمنحه بطاقة التأهل للدور الثاني من كأس العالم.

وكان دفاع المنتخب المصري قد انهار في أول 17 دقيقة من الشوط الثاني إذ اهتزت شباكه 3 مرات.

وأحرز محمد صلاح أول هدف لمصر في كأس العالم منذ 1990 عندما نفذ بنجاح ركلة الجزاء التي حصل عليها واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 73.

وأصبحت روسيا بحاجة لفوز أو تعادل اوروجواي على السعودية، الأربعاء، لتضمن التأهل لأدوار خروج المغلوب.

ورفعت روسيا رصيدها إلى 6 نقاط بعد فوزها في الافتتاح 5-صفر على السعودية متقدمة بثلاث نقاط على اوروجواي التي تغلبت 1-صفر على مصر.

بينما لا تملك مصر والسعودية أي نقاط.

وافتتح أحمد فتحي التسجيل لروسيا بهدف عكسي بعدما فشل في إبعاد تسديدة رومان زوبنين وأضاف دينيس تشيرشيف الهدف الثاني في الدقيقة 59 وبعد ذلك بثلاث دقائق أضاف ارتيم جيوبا هدفاً آخر بعد مجهود فردي رائع.