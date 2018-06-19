اليابان تتخطى عقبة كولومبيا في أولى مبارياتها في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استهل منتخب اليابان مشواره في مونديال روسيا 2018، بالفوز على نظيره الكولومبي 2 /1 على إستاد موردافيا أرينا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.

تقدم المنتخب الياباني بهدف بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة من ضربة جزاء نفذها شينجي كاجاوا بنجاح.

وتزامنت ضربة الجزاء مع طرد كارلوس سانشيز لاعب منتخب كولومبيا ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وبات كارلوس أول لاعب يتعرض للطرد في مونديال روسيا، وذلك بعد أن تعمد لمس الكرة بيده.

ورغم النقص العددي أدرك منتخب كولومبيا التعادل قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق خوان كينتيرو.

ولكن يويا أوساكو سجل هدف الفوز للساموراي الياباني في الدقيقة 73.

وتصدر المنتخب الياباني المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط، انتظاراً لما ستسفر عنه المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين بولندا والسنغال.