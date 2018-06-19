رونالدو يقود استعدادات البرتغال للقاء المغرب في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سوف يسعى منتخب البرتغال لإثبات جدارته مجدداً عندما يواجه نظيره المغربي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في نهائيات كأس العالم في روسيا.

ومرة أخرى سوف تتسلط الأضواء على قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الهاتريك في المباراة المثيرة بين البرتغال وإسبانيا، والتي انتهت بالتعادل 3- 3.

ويأمل رونالدو في إحراز أكثر من 3 أهداف في مباراتي المغرب وإيران القادمتين ليتخطى الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها لاعب واحد في بطولة واحدة خلال النسخ العشرة الأخيرة من المونديال، الرقم المسجل باسم البرازيلي رونالدو والبالغ 6 أهداف.

البرتغال، بطل أوروبا، واصل، الثلاثاء، استعداداته لأسود الأطلس وأجرى مراناً في مركز ساتورن الرياضي في موسكو.