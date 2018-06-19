البرازيل تتطلع للتعويض أمام كوستاريكا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





بعد التعادل أمام سويسرا بهدف لكل منهما في روستوف، باشر المنتخب البرازيلي تدريباته في معسكره في سوتشي.

وحضر جميع اللاعبين حصة المران فيما عدا نيمار، وباولينيو، وتياغو سيلفا، إذ بقي اللاعبون الثلاثة في النادي الرياضي في الفندق لأداء تمارين بدنية.

وبحسب رئيس أطباء المنتخب البرازيلي د. رودريغو لاسمار لا يوجد أي إصابات في صفوف اللاعبين، رغم مغادرة نيمار الملعب بعرجة في قدمه.

وكانت حصة المران خفيفة للاعبين الذين شاركوا في مباراة الأحد الماضي أمثال فيليب كوتينيو، ومارسيلو، وكاسيميرو، حتى ان مارسيلو جلب ابنه ليان ليتدرب مع المنتخب.

وتواجه البرازيل منتخب كوستاريكا يوم الجمعة 22 يونيو في سان بطرسبورغ.