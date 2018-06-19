هدف قاتل لإنجلترا في شباك تونس يكرث عقدة الدقيقة 90 للمنتخبات العربية

الشارقة 24 - محمود علي:

سجل هاري كين هدفاً من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتزع إنجلترا الفوز 2-1 على تونس في بداية جولات المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم الإثنين.

وألغى التونسي فرجاني ساسي تقدم إنجلترا المبكر عبر كين عندما أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وأهدرت إنجلترا العديد من الفرص أمام دفاع تونس الصامد لكن كيران تريبيير أرسل ركلة ركنية ولمست الكرة رأس هاري ماجواير قبل أن تصل إلى كين غير المراقب ليمنح إنجلترا الفوز الصعب في اللحظات الأخيرة.

وتأتي خسارة المنتخب التونسي في الدقيقة 90 تكريثاً لخسارة المنتخبات العربية في المونديال بنسخته الحالية حيث خسر المنتخب المصري أمام الأوروجواي بهدف في نفس التوقيت وكذلك المنتخب المغربي أمام إيران بهدف عن طريق النيران الصديقة في نفس التوقيت.