"الاتحاد السعودي" يتقدم بشكوى إلى "الفيفا" ضد قنوات bein sports

الشارقة 24 – وام:

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جراء استغلال شبكة قنوات bein "sports القطرية - الجزيرة سابقاً" لامتلاك حقوق نهائيات كأس العالم 2018 بالشرق الأوسط في بث رسائل سياسية تهدف للإساءة للمملكة العربية السعودية وقياداتها، وذلك في إطار التحريض وإثارة الكراهية بين الجماهير والشعوب في المنطقة، وامتداداً لتجاوزاتها المستمرة وتوظيفها لأغراض سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة.

ونوه الاتحاد السعودي لكرة القدم في شكواه التي أرسلها لفيفا إلى التعاطي الإعلامي السياسي المرفوض الذي قامت به القناة بعد مباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي في افتتاح المونديال من قبل مقدميها ومحلليها ونقادها، وهو استمرار لتجاوزات كثيرة تكررت في مناسبات ومشاركات دولية سابقة، الأمر الذي يتنافى مع قوانين الاتحاد الدولي التي تشدد على وجوب النأي بالرياضة عن السياسة.

ودعا الاتحاد السعودي "الفيفا "، إلى اتخاذ العقوبات اللازمة والمشددة تجاه القناة القطرية حماية للنظام وتجنيباً لاستغلال الرياضة في أهداف سياسية مغرضة تشوه اللعبة وتضرب أخلاقياتها، بما في ذلك التدخل وسحب الحقوق الحصرية الممنوحة للقناة في مونديال كأس العالم أو غيرها من المسابقات الأخرى حماية للعبة من التشويه الذي طالها.