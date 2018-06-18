كوبر: محمد صلاح جاهز للمشاركة أمام روسيا

الشارقة 24 - محمود علي:





قال الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري إن نجم الفراعنة محمد صلاح بات جاهزاً للمشاركة غداً الثلاثاء في المباراة أمام روسيا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم، لكنه سيخضع لاختبار طبي أخير اليوم قبل تأكيد مشاركته.

ويعاني صلاح هداف ليفربول الإنجليزي من إصابة في الكتف تعرض لها خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عقب التحامه بقوة مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني.

وغاب صلاح عن المباراة الأولى للفراعنة في المونديال والتي انتهت بخسارتهم أمام أوروجواي بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي.

وقال كوبر "صلاح جاهز، في المباراة الماضية اعتقدنا أيضاً بأنه جاهز لكننا دائماً نجري اختباراً طبياً أخيراً".

وأضاف "اليوم سيكون لدينا اختبار مهم لمعرفة ما إذا كان جاهزاً بشكل كامل للمشاركة... إنه حجر الزاوية في فريقنا".