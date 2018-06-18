منتخب بلجيكا يستهل مشواره المونديالي بثلاثية في شباك بنما

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بدأ منتخب بلجيكا مشواره في كأس العالم لكرة القدم في روسيا بالفوز على نظيره منتخب بنما 3 /صفر على إستاد فيشت الأولمبي في سوتشي ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم افتتح درايس ميرتينز نجم نابولي الإيطالي التسجيل لبلجيكا بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني وتكفل روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و75.

وانفرد منتخب بلجيكا مؤقتاً بصدارة المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط انتظاراً لما ستسفر عنه المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين تونس وإنجلترا.