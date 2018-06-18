منتخب روسيا يستعد للقاء مصر في الجولة الثانية للمونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أطلقت روسيا مشاركتها في كأس العالم بأفضل شكل ممكن بخمسة أهداف نظيفة سجلتها في شباك السعودية.

ويواجه المنتخب الروسي نظيره المصري في مباراته المقبلة، مدركاً أن فوزه عليه سيضمن له التأهل إلى دور الـ 16.

وخسر المنتخب المصري مباراته الأولى في كأس العالم منذ عام 1990 أمام منتخب الأوروغواي بهدف نظيف في ظل غياب النجم المصري محمد صلاح عن أرض الملعب.

ولا يعاني المنتخب الروسي من إصابات خطيرة في صفوف لاعبيه، إذ شارك هدافو روسيا يوري غازينسكي، وأرتيم دجيوبا، وألكساندر غلوفنغ في حصة المران قبل لقاء الثلاثاء.