الأخضر السعودي يغادر إلى روستوف استعداداً لمواجهة الأوروجواي

الشارقة 24 - محمود علي:

اختتم المنتخب السعودي تدريباته، الإثنين، على ملاعب التدريب بنادي زينت ضمن معسكره الحالي في سانت بطرسبرغ الروسية وذلك قبل المغادرة إلى مدينة روستوف استعداداً لمواجهة الأوروجواي، الأربعاء.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء متنوعة برفقة المعد البدني، وعقب ذلك نفذ المدير الفني خوان بيتزي تمارين تكتيكية في حالتي الهجوم والدفاع قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.

كما سيجري منتخب السعودية، الثلاثاء، حصة تدريبية على إستاد روستوف أرينا.

يذكر أن المنتخب السعودي خسر بخماسية نظيفة من روسيا في المباراة الافتتاحية للمونديال.