السويد تتخطى بصعوبة عقبة كوريا الجنوبية في المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعاد المنتخب السويدي نغمة تسجيل الأهداف التي يفتقدها منذ فترة، وتغلب على نظيره الكوري الجنوبي 1 / صفر على ملعب "نيجني نوفجورود" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 وسجله أندرياس جرانكفيست من ضربة جزاء، احتسبها الحكم من خلال الاعتماد على نظام "حكم الفيديو المساعد"، الذي يطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم.

وبهذا الفوز تقاسم منتخب السويد صدارة المجموعة مع المكسيك بثلاث نقاط لكل طرف.