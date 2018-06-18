مدرب روسيا: سنعمل على إيقاف خطورة محمد صلاح

الشارقة 24 - محمود علي:

قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني للمنتخب الروسي إن فريقه سيكثف تركيزه على التصدي لخطورة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة المنتخبين الروسي والمصري غداً الثلاثاء في افتتاح الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.

وأكد تشيرتشيسوف أن فريقه استعد جيداً لمواجهة الفريق المصري، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، الإثنين، للحديث عن المباراة، إنه "يدرس كل المنتخبات التي يواجهها بشكل جيد للغاية ويعرف كل اللاعبين وإن الفريق المصري يمتلك عناصر مميزة للغاية، لكن محمد صلاح هو أفضلهم بكل تأكيد."

وأشار مدرب روسيا إلى أن فريقه يعرف كيف سيتصدى لخطورة محمد صلاح، مؤكداً أن الخطة وضعت لذلك.