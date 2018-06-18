بنما تلاقي بلجيكا في الظهور الأول لها بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يخوض منتخب بنما أول مباراة له في كأس العالم، اليوم الإثنين، حين يلاقي منتخب بلجيكا في سوتشي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة لمونديال روسيا.

وجاء الفوز الدرامي والمثير للجدل على كوستاريكا 2 -1، ليمنح بنما بطاقة التأهل إلى المونديال على حساب الولايات المتحدة.

وبدا في الهدف الأول لبنما أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، لكن تم احتسابه، ومع خسارة الولايات المتحدة في آخر مباراة لها في تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي أمام ترينداد وتوباجو، نالت بنما بطاقة العبور إلى روسيا.

ويفتقد منتخب بلجيكا بقيادة مدربه روبرتو مارتينيز قلبي خط الدفاع توماس فيرمايلين وفينسنت كومباني، وبالتالي من المقرر أن يبدأ ديدريك بوياتا المباراة كواحد من 3 مدافعين بجانب يان فيرتونجن وتوبي الديرفيريلد.