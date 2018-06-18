ألمانيا تتدرب خلف الأبواب المغلقة استعداداً للقاء السويد

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد السقوط غير المتوقع أمام المكسيك في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، قرر المنتخب الألماني تغيير خططه الخاصة بالتدريبات التي سيخوضها، الإثنين، وأعلن عدم فتح الأبواب للجماهير لحضور المران.

ومن المقرر أن يتدرب بطل العالم، الذي سقط أمام المكسيك بهدف دون رد في الجولة الأولى من المونديال الروسي، خلف الأبواب المغلقة بمعسكره في فاتوتينكي على أطراف العاصمة الروسية موسكو.

وبالإضافة إلى ذلك، ألغي الاتحاد الألماني لكرة القدم مؤتمراً صحفياً لفليب لام، اللاعب الألماني السابق الذي كان أحد عناصر المنتخب الفائز بلقب مونديال البرازيل 2014.

ويلتقي المنتخب الألماني، بقيادة مدربه الوطني يواخيم لوف، السبت المقبل، مع سويسرا، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة السادسة، الأربعاء، الموافق 27 يونيو أمام كوريا الجنوبية.