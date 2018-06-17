معلول: سرعة المنتخب الإنجليزي العائق الأكبر أمام نسور قرطاج

الشارقة 24 - محمود علي:

قال نبيل ملعول المدير الفني للمنتخب التونسي إن سرعة المنتخب الإنجليزي هي أكبر مشكلة ستواجه فريقه خلال المباراة التي ستجمعهما في مستهل مبارياتهما بالمجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم والمقرر إقامتها غداً الإثنين.

وحدد معلول الثلاثي رحيم ستيرلينج وهاري كين وديلي آلي، معتبراً أنهم قادرون على جعل الأمور صعبة في فولجوجراد من خلال السرعة التي يمتلكونها.

وقال معلول في المؤتمر الصحافي الذي عقد الأحد "المنتخب الإنجليزي دائماً ما يبحث عن الخطوط العمودية، يبحث دائماً عن سترلينج وديلي آلي وكين".

وأكد معلول أن الفريق بات جاهزاً للقاء، مشيراً إلى أن اللاعبين عازمون على تقديم أداء يرتقي إلى مستوى التطلعات من أجل تشريف كرة القدم التونسية والعربية والإفريقية.