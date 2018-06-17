المكسيك تفجر أولى مفاجآت مونديال روسيا بالفوز على ألمانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سقط المنتخب الألماني في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي أحرزها في البرازيل قبل أربعة أعوام، بخسارته أمام منتخب المكسيك 1-0، في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بمونديال روسيا 2018.

ظهر المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، بشكل باهت للغاية، ليعجز عن هز شباك منتخب المكسيك، الذي قدم لاعبوه أداءً بطولياً.

ويدين منتخب المكسيك، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه هيرفينج لوزانو، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ليقود بلاده لوضع حد للتفوق الألماني خلال المواجهات المباشرة التي جمعته بنظيره المكسيكي في كأس العالم.