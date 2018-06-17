الظهور الأول في لقاء فرنسا

الفيفا راض تماماً عن تقنية حكم الفيديو المساعد في مونديال روسيا

  • الأحد 17, يونيو 2018 في 12:04 م
  • أثناء إعلان الحكم إدريس ضربة جزاء لصالح منتخب فرنسا
    أثناء إعلان الحكم إدريس ضربة جزاء لصالح منتخب فرنسا
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأن تقنية حكم الفيديو المساعد حققت نجاحاً كبيراً، في مونديال روسيا، عقب أن طبقت في لقاء فرنسا وأستراليا للمرة الأولى.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم عن رضاه بشأن واقعة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في كأس العالم.
 
وقال متحدث باسم الفيفا أن القرارات كانت "مرضية جداً"، مضيفاً "كل القرارات سارت على النحو الذي ينبغي، نتمنى أن يستمر الأمر على نفس المنوال".
 
واحتسب الحكم الأوروجوياني إدريس كونها، السبت، ضربة جزاء لصالح منتخب فرنسا خلال المباراة التي فازت فيها الديوك على أستراليا 2 /1 ، بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد ومشاهدة إعادة اللقطة عبر شاشة خارج حدود الملعب.
 
كما جرى استخدام التقنية من قبل الحكم الجامبي بابا باكاري جاساما خلال المباراة التي جمعت بين الدنمارك وبيرو، حيث احتسب الحكم ضربة جزاء منحت الفوز للدنمارك.
 
ويتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في المونديال للمرة الأولى، بعد أن استخدمت في كأس القارات العام الماضي وكذلك في كأس العالم للأندية.