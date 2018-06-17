منتخب البرازيل يكمل الاستعدادات لمواجهة سويسرا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يفتتح المنتخب البرازيلي مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 بمباراة بمدينة روستوف الروسية ضد سويسرا.

منتخب تيتي تدرب في روستوف استعداداً لما يتوقع أن يكون أقوى لقاء له في المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً منتخبي كوستاريكا وصربيا.

المدرب تيتي ذكر في المؤتمر الصحافي أن نجم الفريق، نيمار، لم يستعد بعد لياقته الكاملة وأعرب عن أمله في أن يكون قادراً على تقديم أفضل عطاء للمنتخب.

يتوقع أن يختار المدرب تيتي لخط الوسط لاعبي برشلونة، فيليب كوتينيو وباولينيو ولاعب ريال مدريد، كاسميرو، ولا يتوقع أن يكون لاعب مانشستر سيتي، فرناندينيو، في التشكيلة التي ستبدأ المباراة.