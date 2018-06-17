منتخب كرواتيا يقسو على نيجيريا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





استهل منتخب كرواتيا مسيرته في كأس العالم 2018 المقامة في روسيا بالفوز على نظيره النيجيري 2 /صفر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كرواتيا بهدف جاء بنيران صديقة حيث سجله النيجيري إتيبو أوجينيكارو بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32.

وأضاف لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الهدف الثاني لكرواتيا من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وتصدر منتخب كرواتيا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط فيما يقتسم المنتخبان الأرجنتيني والآيسلندي المركز الثاني بنقطة واحدة بعد تعادلهما 1 /1، ويأتي منتخب نيجيريا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.