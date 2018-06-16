الدنمارك تعبر بيرو بصعوبة في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استهل المنتخب الدنماركي لكرة القدم، مبارياته في المجموعة الثالثة بكأس العالم، بفوز صعب على نظيره منتخب بيرو، وبهدف دون رد.

ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل في هذا الفوز، للاعبه يوسف بولسن، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وأهدر كريستيان كويفا ركلة جزاء لمنتخب بيرو، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وحصد المنتخب الدنماركي، أول ثلاث نقاط له في البطولة، واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة، خلف المنتخب الفرنسي، الذي فاز على المنتخب الأسترالي بهدفين لهدف.

في المقابل، بقي منتخب بيرو بلا نقاط، في المركز الرابع والأخير، بفارق الأهداف المسجلة، خلف المنتخب الأسترالي.