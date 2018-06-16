منتخب الأرجنتين يتعثر أمام آيسلندا في المونديال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تعثر المنتخب الأرجنتيني، في بداية مشواره ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة في روسيا، وتعادل مع نظيره الآيسلندي، بهدف لكل طرف، على ملعب "أتكريت أرينا"، في العاصمة موسكو، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة.

افتتح سيرجيو أجويرو التسجيل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 19، ثم أدرك ألفريد فينبوجاسون التعادل لآيسلندا في الدقيقة 23 .

ويدين المنتخب الآيسلندي، بفضل كبير في انتزاع نقطة التعادل، لحارس مرماه هانيس هالدورسون، الذي تصدى لضربة جزاء سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 63، كما تألق في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، كانت كفيلة بحسم المباراة لصالح الأرجنتين.