بهدف لكل طرف

منتخب الأرجنتين يتعثر أمام آيسلندا في المونديال

  • السبت 16, يونيو 2018 في 7:55 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
سقط المنتخب الأرجنتيني، بفخ التعادل الإيجابي، أمام نظيره الآيسلندي، بهدف لكل طرف، في بداية مشواره ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة في روسيا .
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
تعثر المنتخب الأرجنتيني، في بداية مشواره ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة في روسيا، وتعادل مع نظيره الآيسلندي، بهدف لكل طرف، على ملعب "أتكريت أرينا"، في العاصمة موسكو، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة.
 
افتتح سيرجيو أجويرو التسجيل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 19، ثم أدرك ألفريد فينبوجاسون التعادل لآيسلندا في الدقيقة 23 .
 
ويدين المنتخب الآيسلندي، بفضل كبير في انتزاع نقطة التعادل، لحارس مرماه هانيس هالدورسون، الذي تصدى لضربة جزاء سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 63، كما تألق في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، كانت كفيلة بحسم المباراة لصالح الأرجنتين.