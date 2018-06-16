فرنسا تنجو من فخ أستراليا في بدية مشوارها بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب المنتخب الفرنسي على صمود نظيره الأسترالي، وحقق البداية المرجوة في مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، حيث تغلب عليه 2 / 1 على ملعب "كازان أرينا" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

افتتح المنتخب الفرنسي التسجيل في الدقيقة 58 بهدف سجله النجم أنطوان جريزمان من ضربة جزاء احتسبت عبر نظام "حكم الفيديو المساعد"، ثم أدرك المنتخب الأسترالي التعادل بعدها بأقل من ثلاث دقائق عبر ضربة جزاء نفذها ميلي جديناك.

وجاء هدف الفوز للمنتخب الفرنسي، الذي يُعد من المنتخبات المرشحة بقوة للقب في الدقيقة 80 وسجله الأسترالي عزيز بيهيش بالخطأ في مرمى منتخب بلاده لدى محاولته التصدي لكرة من النجم الفرنسي بول بوجبا.