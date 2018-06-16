خبرة المنتخب الكرواتي تصطدم بطموح نيجيريا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يعلم المنتخب الكرواتي جيداً بأن اللقاء أمام نيجيريا لن يكون سهلاً، رغم امتلاكه لأسماء كبيرة في صفوفه.

ورغم الفارق الكبير بين الفريقين في التصنيف العالمي للمنتخبات والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تبدو المباراة بين المنتخبين مواجهة متكافئة إلى حد بعيد، في ظل المستوى الذي قدمه كل من المنتخبين خلال مسيرته في التصفيات المؤهلة للمونديال والإمكانيات التي يتمتع بها كل منهما.

ويحتل المنتخب النيجيري المركز 48 في التصنيف العالمي، لكنه كان أول المنتخبات الأفريقية الخمسة وصولاً إلى المونديال الروسي، علماً بأن مجموعته في التصفيات كانت بمثابة مجموعة الموت، حيث ضمت معه منتخبات الجزائر والكاميرون وزامبيا.

ولكن نسور نيجيريا تصدروا المجموعة ببراعة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات وبفارق 5 نقاط أمام المنتخب الزامبي صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل، يحتل المنتخب الكرواتي المركز 20 في التصنيف العالمي، لكنه احتاج إلى خوض الملحق الأوروبي الفاصل لحجز بطاقة التأهل للمونديال الروسي، حيث احتل المركز الثاني في مجموعته قبل أن يتغلب على نظيره اليوناني 4 / 1 في الملحق الأوروبي.