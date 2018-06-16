ألمانيا تستعرض برنامجاً لتحليل بيانات أداء لاعبي منتخبها وتحسين الأداء

الشارقة 24 – أسعد خليل:

كشف المنتخب الألماني لكرة القدم عن برنامج إلكتروني يحلل أداء لاعبيه ويتقرح حلولاً لتحسين الأداء، يستخدمه مدربو المنتخب خلال نهائيات كأس العالم في روسيا.

ويقترح البرنامج على المدربين أساليب لتحسين أداء اللاعبين، ويساعدهم في تصميم الخطط للمواجهات.

ويعمل المنتخب الألماني مع الشركة المطورة للبرنامج منذ العام 2013.

وليست هذه المرة التي يستخدم فيها المنتخب هذا البرنامج في بطولات كبرى، إذ استفاد منه مدرب المنتخب يواخيم لوف في نهائيات كأس العالم في البرازيل قبل 4 سنوات، حين توج باللقب.