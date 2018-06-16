في مونديال روسيا

ألمانيا تستعرض برنامجاً لتحليل بيانات أداء لاعبي منتخبها وتحسين الأداء

  • السبت 16, يونيو 2018 في 7:45 ص
  • من تدريبات منتخب ألمانيا
    من تدريبات منتخب ألمانيا
قام المنتخب الألماني لكرة القدم بالكشف عن برنامج إلكتروني يحلل أداء لاعبيه ويقترح حلولاً لتحسين الأداء، وذلك قبيل البدء بالمشاركة بمونديال روسيا.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
كشف المنتخب الألماني لكرة القدم عن برنامج إلكتروني يحلل أداء لاعبيه ويتقرح حلولاً لتحسين الأداء، يستخدمه مدربو المنتخب خلال نهائيات كأس العالم في روسيا.
 
ويقترح البرنامج على المدربين أساليب لتحسين أداء اللاعبين، ويساعدهم في تصميم الخطط للمواجهات.
 
ويعمل المنتخب الألماني مع الشركة المطورة للبرنامج منذ العام 2013.
 
وليست هذه المرة التي يستخدم فيها المنتخب هذا البرنامج في بطولات كبرى، إذ استفاد منه مدرب المنتخب يواخيم لوف في نهائيات كأس العالم في البرازيل قبل 4 سنوات، حين توج باللقب.